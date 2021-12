Dirette Facebook per vendere abiti contraffatti. Arrestate 4 persone (Di giovedì 16 dicembre 2021) che operavano nell’area metropolitana di Torino Utilizzavano il sistema delle Dirette Facebook per vendere on line abiti con marchi di lusso contraffatti. Alle Dirette partecipavano centinaia di persone. A scoprire la truffa i Finanzieri del Gruppo Orbassano (To), che hanno arrestato quattro persone e sequestrato merce e denaro. Marchi contraffatti e pubblicizzati con Dirette Facebook: a Piossasco un maxi sequestro della Finanza https://t.co/53F0kLLOHx @LaStampa — La Stampa Torino (@StampaTorino) December 16, 2021 I truffatori operavano nell’area metropolitana della città di Torino, dove avevano anche tre laboratorio dove la merce veniva contraffatta. Nel corso dell’operazione sono stati ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) che operavano nell’area metropolitana di Torino Utilizzavano il sistema delleperon linecon marchi di lusso. Allepartecipavano centinaia di. A scoprire la truffa i Finanzieri del Gruppo Orbassano (To), che hanno arrestato quattroe sequestrato merce e denaro. Marchie pubblicizzati con: a Piossasco un maxi sequestro della Finanza https://t.co/53F0kLLOHx @LaStampa — La Stampa Torino (@StampaTorino) December 16, 2021 I truffatori operavano nell’area metropolitana della città di Torino, dove avevano anche tre laboratorio dove la merce veniva contraffatta. Nel corso dell’operazione sono stati ...

Advertising

ecodelchisone : Piossasco: dirette Facebook per vendere abbigliamento contraffatto, maxi sequestro della Finanza - 361_magazine : Dirette Facebook per vendere abiti contraffatti. Arrestate 4 persone - francescoalbani : Diretta numero 4 del percorso delle 12 dirette di Magic Healing e benedizione: le dita delle mani come potenti lase… - rep_torino : Torino, fabbricavano abiti firmati falsi e li vendevano tramite dirette Facebook - rep_torino : Torino, fabbricavano abiti firmati falsi e li vendevano tramite dirette Facebook [di Carlotta Rocci] [aggiornamento… -