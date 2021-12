Di Lorenzo: “Andremo a Milano per portare a casa la vittoria” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso di RadioGoal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha commentato le precedenti partite ed esposto le proprie aspettative per il big match di domenica sera a San Siro. Di seguito le sue parole. “Io amo il mio lavoro, giocare a calcio è la mia passione, è tutto per me. Anche se la stanchezza si fa sentire, soprattutto quando le partite sono ravvicinate, per me è un piacere giocarle tutte, giocherei sempre“. Sulle ultime sconfitte Sulla sconfitta contro l’Empoli ha poi detto: “Sicuramente fa male, perché ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una vittoria in casa. Ci dispiace non aver concretizzato le palle gol avute a disposizione e aver preso una rete come quella, ma dobbiamo rimetterci in carreggiata. Ci aspetta una partita ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso di RadioGoal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il terzino destro del Napoli Giovanni Di, che ha commentato le precedenti partite ed esposto le proprie aspettative per il big match di domenica sera a San Siro. Di seguito le sue parole. “Io amo il mio lavoro, giocare a calcio è la mia passione, è tutto per me. Anche se la stanchezza si fa sentire, soprattutto quando le partite sono ravvicinate, per me è un piacere giocarle tutte, giocherei sempre“. Sulle ultime sconfitte Sulla sconfitta contro l’Empoli ha poi detto: “Sicuramente fa male, perché ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con unain. Ci dispiace non aver concretizzato le palle gol avute a disposizione e aver preso una rete come quella, ma dobbiamo rimetterci in carreggiata. Ci aspetta una partita ...

