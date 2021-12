Deciso il futuro di Eriksen: a breve l’ufficialità (Di giovedì 16 dicembre 2021) Deciso il futuro di Christian Eriksen a breve non sarà più un giocatore dell’Inter. Dopo il brutto problema al cuore accusato durante gli Europei estivi il danese saluterà i colori nerazzurri. La situazione del giocatore non gli permette di giocare in Italia a causa della presenza del defibrillatore sottocutaneo. Eriksen-Europeo-Danimarca Il club milanese, vuole però dare opportunità al giocatore di giocare altrove, nei paesi che comunque gli possono concedere l’idoneità sportiva. Mancano solo gli ultimi dettagli, mera burocrazia, e la risoluzione del contratto sarà definitiva. Entro 24/48 ore si aspetta l’ufficialità. Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021)ildi Christiannon sarà più un giocatore dell’Inter. Dopo il brutto problema al cuore accusato durante gli Europei estivi il danese saluterà i colori nerazzurri. La situazione del giocatore non gli permette di giocare in Italia a causa della presenza del defibrillatore sottocutaneo.-Europeo-Danimarca Il club milanese, vuole però dare opportunità al giocatore di giocare altrove, nei paesi che comunque gli possono concedere l’idoneità sportiva. Mancano solo gli ultimi dettagli, mera burocrazia, e la risoluzione del contratto sarà definitiva. Entro 24/48 ore si aspetta

