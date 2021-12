Covid oggi Lazio, 2.652 contagi e 12 morti: a Roma 1.164 casi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 2.652 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Registrati inoltre altri 12 morti. A Roma città i nuovi casi sono 1.164. oggi nel Lazio “su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2.652 nuovi casi positivi (+765), sono 12 i decessi (+1), 805 i ricoverati (-21), 111 le terapie intensive (stabili) e +835 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 1.164”, ha sottolineato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 2.652 i nuovida coronavirus nelsecondo il bollettino di, 16 dicembre. Registrati inoltre altri 12. Acittà i nuovisono 1.164.nel“su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2.652 nuovipositivi (+765), sono 12 i decessi (+1), 805 i ricoverati (-21), 111 le terapie intensive (stabili) e +835 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. Icittà sono a quota 1.164”, ha sottolineato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force ...

