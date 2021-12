Covid, in Sicilia altri 5 comuni in zona arancione (Di giovedì 16 dicembre 2021) I comuni di Castrofilippo , Marianopoli , Motta Sant'Anastasia , Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in "zona arancione". Lo prevede l'ordinanza appena ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Idi Castrofilippo , Marianopoli , Motta Sant'Anastasia , Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in "". Lo prevede l'ordinanza appena ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Sicilia cinque comuni da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in 'zona arancione'. Lo prevede l'ordinanza fir… - ladyonorato : Abbiamo in Sicilia commissari per l’emergenza Covid di questo tipo. Le dimissioni sono il minimo, ci vorrebbero san… - Maria11688076 : RT @Agenzia_Ansa: In Sicilia cinque comuni da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in 'zona arancione'. Lo prevede l'ordinanza firmata d… - Siciliano741 : RT @Agenzia_Ansa: In Sicilia cinque comuni da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in 'zona arancione'. Lo prevede l'ordinanza firmata d… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: In Sicilia cinque comuni da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in 'zona arancione'. Lo prevede l'ordinanza firmata d… -