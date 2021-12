Cile: morta a 99 anni Lucia Hiriart, vedova di Pinochet (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lucia Hiriart, vedova del generale Cileno Augusto Pinochet, autore nel 1973 del colpo di stato in Cile contro l'allora presidente Salvador Allende, è morta oggi a Santiago del Cile. Aveva 99 anni. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021)del generaleno Augusto, autore nel 1973 del colpo di stato incontro l'allora presidente Salvador Allende, èoggi a Santiago del. Aveva 99. ...

repubblica : Cile, morta Lucia Hiriart: addio alla vedova dell'ex dittatore Pinochet [di Daniele Mastrogiacomo] - fainformazione : Cile: è morta la vecchia, facciamo festa! La vecchia in questione è Lucia Hiriart, 99 anni, vedova dell'ex dittato… - ComunistaRosso : RT @fabcet: ?????? Cile, morta a 99 anni Lucia Hiriart, vedova di Pinochet: migliaia in piazza, «festa» con brindisi e clacson - lucio22673283 : Cile, morta a 99 anni Lucia Hiriart, vedova di Pinochet: migliaia in piazza, «festa» con brindisi e clacson - fainfoesteri : Cile: è morta la vecchia, facciamo festa! La vecchia in questione è Lucia Hiriart, 99 anni, vedova dell'ex dittato… -