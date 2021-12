Box in piazza Cavour, cantiere si ‘prende’ via Roma (FOTO) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sembrano essere ripresi a pieno ritmo i lavori di costruzione dei box interrati in piazza Cavour. Il cantiere, dopo aver occupato una grande parte della piazza e dei prospicienti lati del lungomare, nelle ultime ore si è allargato su via Roma. Qui per la posa di ampie tubature è stato necessario aprire grandi voragini chiudendo, contestualmente, quasi tutta la carreggiata all’altezza della pasticceria Diana. Auto e pullman possono transitare su una unica corsia. Immediata la ripercussione sul traffico. In periodo natalizio e di Luci d’Artista, non è proprio il massimo… L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sembrano essere ripresi a pieno ritmo i lavori di costruzione dei box interrati in. Il, dopo aver occupato una grande parte dellae dei prospicienti lati del lungomare, nelle ultime ore si è allargato su via. Qui per la posa di ampie tubature è stato necessario aprire grandi voragini chiudendo, contestualmente, quasi tutta la carreggiata all’altezza della pasticceria Diana. Auto e pullman possono transitare su una unica corsia. Immediata la ripercussione sul traffico. In periodo natalizio e di Luci d’Artista, non è proprio il massimo… L'articolo proviene da Anteprima24.it.

