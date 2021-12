Blanca, non tutti immaginano questo ‘retroscena’: solo ora è stato svelato, davvero impensabile (Di giovedì 16 dicembre 2021) Blanca è una serie televisiva di successo dei canali Rai, ma non tutti immaginano questo retroscena: solo ora è stato svelato. Siete pronti alle ultime due puntate di Blanca? Lunedì 20 e Martedì 21 Dicembre, infatti, andranno in onda gli ultimi appuntamenti della serie televisiva. E, senza alcun dubbio, lasceranno a bocca aperta! Iniziata il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 16 dicembre 2021)è una serie televisiva di successo dei canali Rai, ma nonretroscena:ora è. Siete pronti alle ultime due puntate di? Lunedì 20 e Martedì 21 Dicembre, infatti, andranno in onda gli ultimi appuntamenti della serie televisiva. E, senza alcun dubbio, lasceranno a bocca aperta! Iniziata il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

Virgini69455679 : RT @LuxVide: 'Certo, ho telecamere nascoste ovunque!' ?? ?? ?? Dopo i baci, le reunion e i colpi di scena dell'ultima puntata, che altro può s… - Marie_Ange_92 : RT @FedeFeee: #Blanca e Linneo a #BallandoConLeStelle sabato sera. Momento alto di televisione che non va perso per niente al mondo. Copert… - Marti490 : RT @LuxVide: 'Certo, ho telecamere nascoste ovunque!' ?? ?? ?? Dopo i baci, le reunion e i colpi di scena dell'ultima puntata, che altro può s… - LEBBY4EVER : RT @FedeFeee: #Blanca e Linneo a #BallandoConLeStelle sabato sera. Momento alto di televisione che non va perso per niente al mondo. Copert… - psymonic : Blanca: una donna che non vede ma che non ha paura di sentire -