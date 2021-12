Bayern Monaco, Nagelsmann su Kimmich: “Spero di riaverlo a gennaio, sta testando i suoi polmoni” (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha parlato in conferenza stampa della situazione relativa ai due giocatori con il long Covid tra le fila dei bavaresi, Joshua Kimmich e Maxime Choupo-Moting, spiegando come per il 2021 non sia ancora previsto il rientro dei due non vaccinati che hanno riportato conseguenze respiratorie anche una volta guariti: “Stanno facendo test regolari su come si presentano i polmoni e hanno un piano di allenamento. Choupo-Moting avrà la Coppa d’Africa, ne discuteremo più avanti. Con Josh, speriamo di poterlo riaverlo agli allenamenti il 2 gennaio”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’allenatore del, Julian, ha parlato in conferenza stampa della situazione relativa ai due giocatori con il long Covid tra le fila dei bavaresi, Joshuae Maxime Choupo-Moting, spiegando come per il 2021 non sia ancora previsto il rientro dei due non vaccinati che hanno riportato conseguenze respiratorie anche una volta guariti: “Stanno facendo test regolari su come si presentano ie hanno un piano di allenamento. Choupo-Moting avrà la Coppa d’Africa, ne discuteremo più avanti. Con Josh, speriamo di poterloagli allenamenti il 2”. SportFace.

