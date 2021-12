Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 16 dicembre 2021: oggi in studio bacio per Matteo Ranieri (Di giovedì 16 dicembre 2021) Penultimo e imperdibile appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo la delusione di Andrea Nicole e la scelta ‘inaspettata’, che ha lasciato tutti senza parole, oggi chi vedremo al centro dello studio? Sarà la volta del tronista Matteo Ranieri e delle sue corteggiatrici? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Anticipazioni Uomini e Donne 16 dicembre 2021: le ultime news su Matteo Ranieri oggi, molto probabilmente, si tornerà a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Penultimo e imperdibile appuntamento della settimana con, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo la delusione di Andrea Nicole e la scelta ‘inaspettata’, che ha lasciato tutti senza parole,chi vedremo al centro dello? Sarà la volta del tronistae delle sue corteggiatrici? View this post on Instagram A post shared by(@16: le ultime news su, molto probabilmente, si tornerà a ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 16 dicembre 2021: oggi in studio bacio per Matteo Ranieri #uominiedonne - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni 16 dicembre: lite tra Elena e Luigi un annuncio e un bacio - #Uomini #Donne… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni 16 dicembre: lite tra Elena e Luigi un annuncio e un bacio - #Uomini #Donne… - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni oggi, diretta streaming Trono Over e Classico | 15 dicembre 2021 Video Witty TV -