A Codogno è tempo di Happy Days: mostra di memorabilia di Fonzie and co (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Macché Fonzie, il mio idolo era Richie Cunnigham'. Giuseppe Ganelli sa cosa dice semplicemente perché sotto il camice di dottore specialista in Radiologia all'Ospedale di Codogno, sfoggia i galloni ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Macché, il mio idolo era Richie Cunnigham'. Giuseppe Ganelli sa cosa dice semplicemente perché sotto il camice di dottore specialista in Radiologia all'Ospedale di, sfoggia i galloni ...

Advertising

Cristin97215062 : RT @ferrarisergio4: @Cristin97215062 Ricevo buste senza timbri...molte vanno perse...da me in paese sono di una scortesia mostruosa #codogn… - ferrix88 : @ElvisRamone @rallegriamoci @GiovaQuez Cosa? Abbiamo migliaia di infetti, del tizio di codogno sapevi pure se aveva… - ferrarisergio4 : @Cristin97215062 Ricevo buste senza timbri...molte vanno perse...da me in paese sono di una scortesia mostruosa… -