Vandali scatenati | bruciato l' albero di Natale in piazza Furioso il sindaco | ' Aiutateci a trovarli'

Advertising

TViweb : Post Edited: Alto vicentino: vandali scatenati si accaniscono contro le auto -

Ultime Notizie dalla rete : Vandali scatenati

corriereadriatico.it

CAMERANO - Gravissimo atto vandalico a Camerano nella notte: bruciato l' albero di Natale . Furioso il sindaco Oriano Mercante : 'Aiutateci a trovare i colpevoli'. I baby bulli di piazza Roma: '...Serie di atti vandalici a San Vito di Leguzzano. Dei non ancora identificati malviventi si starebbero accanendo contro gli abitanti di via Cesare Battisti i quali, non disponendo di garage, sono ...CAMERANO - Gravissimo atto vandalico a Camerano nella notte: bruciato l'albero di Natale. Furioso il sindaco Oriano Mercante: «Aiutateci a trovare i colpevoli». I baby ...CALUSO. Vandali scatenati distruggono l'albero di natale di Rodallo. Dopo i Babbi Natale di Mazzè e Chivasso e l'Albero di ...