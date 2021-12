“Un’opera d’arte”. Dayane Mello, in rosso fuoco infiamma il web FOTO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dayane Mello sempre più bella: l’ultimo scatto in versione natalizia ha incantato i suoi followers e ha fatto record di likes in pochissimi minuti Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo del web e della televisione. La sua carriera è cominciata quando è arrivata in Italia molti anni fa per cercare fortuna, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sempre più bella: l’ultimo scatto in versione natalizia ha incantato i suoi followers e ha fatto record di likes in pochissimi minutiè una delle modelle più amate del mondo del web e della televisione. La sua carriera è cominciata quando è arrivata in Italia molti anni fa per cercare fortuna, L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

JBalMoral276 : RT @can_yaman_team: Una vita è un'opera d'arte. Non c'è poesia più bella che vivere pienamente. Buongiorno Canolas ????#CanYaman #ViolaComeI… - Patty_Rose_L : RT @IsMadeInItaly_T: @Covidioti @albastraniera Non è 1 tizio, ma...3 e guarda caso tutti con lo stesso cognome. Altro che disegno, questa d… - Marilen11936584 : RT @IsMadeInItaly_T: @Covidioti @albastraniera Non è 1 tizio, ma...3 e guarda caso tutti con lo stesso cognome. Altro che disegno, questa d… - diodeimorti : Achille è bellissimo anche mentre dorme. è un'opera d'arte cazzo, è bellissimo. - cjervo : RT @IsMadeInItaly_T: @Covidioti @albastraniera Non è 1 tizio, ma...3 e guarda caso tutti con lo stesso cognome. Altro che disegno, questa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’opera d’arte Henry, il dinosauro che è un'opera d'arte Focus