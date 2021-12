Una tiktoker è riuscita a prender casa col baratto partendo da una forcina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama Demi Skipper e con il suo Trade Me Project ha dimostrato che tutto si può ottenere di tutto con lo scambio Ne avevamo parlato l'anno scorso: la tiktoker Demi Skipper si era imbarcata in una sfida singolare. Partire da una forcina per capelli per arrivare con il baratto a ottenere le chiavi di una casa. E così è stato. La storia, raccontata sul suo account di TikTok ' Leggi su it.mashable (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama Demi Skipper e con il suo Trade Me Project ha dimostrato che tutto si può ottenere di tutto con lo scambio Ne avevamo parlato l'anno scorso: laDemi Skipper si era imbarcata in una sfida singolare. Partire da unaper capelli per arrivare con ila ottenere le chiavi di una. E così è stato. La storia, raccontata sul suo account di TikTok '

