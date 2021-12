«Truffa all’Inps»: sequestrati 600 mila euro da sigle lombarde della Cisl (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Cisl Bergamo: «Estranei alla vicenda che comunque ci lascia amareggiati per il coinvolgimento di strutture della nostra organizzazione». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) LaBergamo: «Estranei alla vicenda che comunque ci lascia amareggiati per il coinvolgimento di strutturenostra organizzazione».

