Steph Curry riscrive il record di canestri da 3 in Nba. Il rilascio in 4 decimi, la minaccia a 10 metri da canestro: così sta cambiando il gioco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È successo. Con le 5 triple messe a segno nella notte nella vittoria dei suoi Golden State Warriors sui New York Knicks, Wardell Stephen Curry è diventato il miglior realizzatore da tre punti della storia Nba con 2977 canestri dall’arco. Una cifra monstre e destinata ad aggiornarsi ancora per un record tanto chiacchierato da non fare quasi più notizia. Ce lo si aspettava, ormai. Come la morte, le tasse e quel paio di chili presi a Natale. Il guaio, però, è che si andati pure vicini a banalizzare qualcosa che invece è tutto fuorché normale. Perché i 2973 canestri da tre punti del record precedente erano un’enormità, ma soprattutto perché a metterli a segno era stato Ray Allen, praticamente la Bibbia del tiro dall’arco. Un giocatore clamoroso che nelle Finals 2013 regalò (di fatto) il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È successo. Con le 5 triple messe a segno nella notte nella vittoria dei suoi Golden State Warriors sui New York Knicks, Wardellenè diventato il miglior realizzatore da tre punti della storia Nba con 2977dall’arco. Una cifra monstre e destinata ad aggiornarsi ancora per untanto chiacchierato da non fare quasi più notizia. Ce lo si aspettava, ormai. Come la morte, le tasse e quel paio di chili presi a Natale. Il guaio, però, è che si andati pure vicini a banalizzare qualcosa che invece è tutto fuorché normale. Perché i 2973da tre punti delprecedente erano un’enormità, ma soprattutto perché a metterli a segno era stato Ray Allen, praticamente la Bibbia del tiro dall’arco. Un giocatore clamoroso che nelle Finals 2013 regalò (di fatto) il ...

