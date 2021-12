Sci Alpino, Cdm Val Gardena 2021: Innerhofer decimo nella prima prova di discesa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutto pronto per il weekend in Val Gardena per la Coppa del Mondo di sci Alpino, con lo statunitense Ryan Cochran-Siegle che realizza il miglior tempo in 2’03?67 nella prima prova della discesa libera maschile. L’americano precede lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di 91 centesimi; seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander Kilde. Il primo degli azzurri è Christof Innerhofer, che si piazza in decima posizione a 1?63, mentre Dominik Paris è undicesimo a 1?66 e Mattia Casse quindicesimo a 2?08. La seconda prova cronometrata è prevista domani, alle 11.45. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutto pronto per il weekend in Valper la Coppa del Mondo di sci, con lo statunitense Ryan Cochran-Siegle che realizza il miglior tempo in 2’03?67dellalibera maschile. L’americano precede lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di 91 centesimi; seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander Kilde. Il primo degli azzurri è Christof, che si piazza in decima posizione a 1?63, mentre Dominik Paris è undicesimo a 1?66 e Mattia Casse quindicesimo a 2?08. La secondacronometrata è prevista domani, alle 11.45. SportFace.

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - sportface2016 : #SciAlpino, #Cdm #ValGardena 2021: #Innerhofer decimo nella prima prova di discesa - zazoomblog : Sci alpino l’americano Cochran-Siegle domina la prima prova della discesa in Val Gardena. Innerhofer e Paris in Top… - infoitsport : Bormio. Semaforo verde sulla Stelvio, la FIS ha dato l’ok per la tre giorni di Coppa del Mondo di sci alpino -