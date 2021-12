Sanremo 2022: i nomi dei 3 Giovani e la lista completa delle canzoni in gara (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo aveva annunciato in conferenza stampa. Non più 2, ma 3. Amadeus ha così deciso di far salire a 25 il numero definitivo dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Oltre ai 22 Big già annunciati, nella gara, che è andata in onda su Rai 1 dal Teatro del Casinò della cittadina ligure, sono stati scelti i 3 ragazzi che gareggeranno con i colleghi più famosi dall’1 al 5 febbraio. Al primo posto si è classificato Yuman. Seguito da Tananai e Matteo Romano. Nessuna donna tra le prime tre. Ma ci aveva già abituato X Factor 2021 a un podio tutto al maschile. I vincitori di Sanremo Giovani 2021 sono Yuman, Tananai e Matteo Romano. Si uniscono agli altri 22 big che vedremo gareggiare a Sanremo 2022. Su Rai 1 dall’1 al 5 febbraio. Foto Ansa Le scelte di ... Leggi su amica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo aveva annunciato in conferenza stampa. Non più 2, ma 3. Amadeus ha così deciso di far salire a 25 il numero definitivo dei cantanti inal Festival di. Oltre ai 22 Big già annunciati, nella, che è andata in onda su Rai 1 dal Teatro del Casinò della cittadina ligure, sono stati scelti i 3 ragazzi che gareggeranno con i colleghi più famosi dall’1 al 5 febbraio. Al primo posto si è classificato Yuman. Seguito da Tananai e Matteo Romano. Nessuna donna tra le prime tre. Ma ci aveva già abituato X Factor 2021 a un podio tutto al maschile. I vincitori di2021 sono Yuman, Tananai e Matteo Romano. Si uniscono agli altri 22 big che vedremo gareggiare a. Su Rai 1 dall’1 al 5 febbraio. Foto Ansa Le scelte di ...

