Sanremo 2022 | giallo Fiorello | il comico potrebbe non partecipare al Festival

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sembra proprio chenon sia partito col verso giusto. Sono stati riscontrati diversi problemi ai preparativi del. Dai costi agli incassi, non a caso, Amadeus e Co starebbero avendo diverse difficoltà. Adesso se ne aggiunge un’altra chefare ancora più rumore. Riguarda la partecipazione di, il quale era stato dato per certo dallo stesso conduttore quando ha firmato il contratto per il terzo anno consecutivo., cosa succederà se un cantante risulta positivo al Covid Amadeus ha sciolto le riserve sul procedimento che verrà applicato qualora un big contraesse il Coronavirus...