Roberto Bolle alla camera: “Un grido di dolore e una richiesta d’aiuto” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il famoso ballerino Roberto Bolle tiene un discorso importante e severo nella camera dei deputati in difesa della danza Roberto Bolle, tiene un veritiero e severo discorso nella camera dei deputati. Il ballerino si è preso una pausa dalle prove per il suo famoso show, che va in onda ormai da cinque anni il 1° dell’anno su Rai1, Danza con me, per poter parlare e portare il suo “grido di dolore” per la drammatica situazione in cui vive il sistema danza ed il balletto nel nostro Paese da anni ormai. Roberto Bolle sulla situazione della danza in Italia, è catastrofica “La situazione della Danza in Italia è sempre più difficile ed arida. Fatta di compagnie teatrali sempre più scarne, di corpi di ballo che vengono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il famoso ballerinotiene un discorso importante e severo nelladei deputati in difesa della danza, tiene un veritiero e severo discorso nelladei deputati. Il ballerino si è preso una pausa dalle prove per il suo famoso show, che va in onda ormai da cinque anni il 1° dell’anno su Rai1, Danza con me, per poter parlare e portare il suo “di” per la drammatica situazione in cui vive il sistema danza ed il balletto nel nostro Paese da anni ormai.sulla situazione della danza in Italia, è catastrofica “La situazione della Danza in Italia è sempre più difficile ed arida. Fatta di compagnie teatrali sempre più scarne, di corpi di ballo che vengono ...

Advertising

repubblica : Roberto Bolle in audizione alla Camera lancia il suo grido di dolore: 'Lo scempio della danza' [di Gregorio Moppi] - smilingda : RT @Zziagenio78: Ecco il periodo delle recite di Natale quello dove tutti i genitori sono orgogliosi 'Balli come Roberto Bolle' 'Reciti com… - Armada69895228 : Il grande Roberto Bolle fa “ballare...” i parlamentari: “In Italia si sta ammazzando la danza”. FdI: “Siamo con lui… - Daniela35217452 : RT @FFrafre: Grazie a Roberto Bolle che ha argomentato alla Camera dei deputati in maniera professionale la situazione non ottima della dan… - robixcall : RT @Zziagenio78: Ecco il periodo delle recite di Natale quello dove tutti i genitori sono orgogliosi 'Balli come Roberto Bolle' 'Reciti com… -