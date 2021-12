Papu Gomez: «Se tornassi in Italia mi piacerebbe giocare nel Napoli. Ho una devozione per Insigne» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista il Papu Gomez. Domani sarà un anno dall’ultima sua partita con l’Atalanta: fu il 16 dicembre 2020. La rosea ipotizza un incrocio Siviglia-Atalanta in Europa League: in quel caso il Papu saluterebbe Gasperini? «Certo, il saluto non si toglie mai… e poi io rispetto tutti». Gomez parla del suo futuro: non farà l’allenatore, più facile diventi procuratore. «Questo mondo mi piace ma io non voglio morire di calcio. A oggi, dico: non sarò un allenatore. Basta viaggi, alberghi, ritiri. Mi piace dipiù l’idea di fare il procuratore oppure di andare in tv. Ma sicuramente farò anche l’investitore, l’imprenditore». Ci vorrà del tempo, comunque. «Ho 33 anni, vorrei arrivare a 37-38. Sempre che io riesca ancora a divertirmi…». Sulla Liga. «Qui Ancelotti è un genio, vince e non c’è calciatore che ne ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista il. Domani sarà un anno dall’ultima sua partita con l’Atalanta: fu il 16 dicembre 2020. La rosea ipotizza un incrocio Siviglia-Atalanta in Europa League: in quel caso ilsaluterebbe Gasperini? «Certo, il saluto non si toglie mai… e poi io rispetto tutti».parla del suo futuro: non farà l’allenatore, più facile diventi procuratore. «Questo mondo mi piace ma io non voglio morire di calcio. A oggi, dico: non sarò un allenatore. Basta viaggi, alberghi, ritiri. Mi piace dipiù l’idea di fare il procuratore oppure di andare in tv. Ma sicuramente farò anche l’investitore, l’imprenditore». Ci vorrà del tempo, comunque. «Ho 33 anni, vorrei arrivare a 37-38. Sempre che io riesca ancora a divertirmi…». Sulla Liga. «Qui Ancelotti è un genio, vince e non c’è calciatore che ne ...

