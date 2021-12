Napoli, Manolas fermato con una grossa somma di denaro. Era in partenza per la Grecia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manolas fermato con una grossa somma di denaro. Il difensore del Napoli era in aeroporto pronto a partire per la Grecia. Manolas è stato fermato con una ingente somma di denaro, il difensore del Napoli era diretto in Grecia. La clamorosa notizia è stata lanciata dal corriere del mezzogiorno che fornire anche i dettagli della vicenda: “Il difensore del Napoli, Kostas Manolas è stato fermato all’aeroporto di Capodichino, era in partenza per la Grecia. Un viaggio che a quanto pare aveva concordato con il club ma che ha avuto un fuori programma. Il difensore pare avesse con sé una ingente ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 dicembre 2021)con unadi. Il difensore delera in aeroporto pronto a partire per laè statocon una ingentedi, il difensore delera diretto in. La clamorosa notizia è stata lanciata dal corriere del mezzogiorno che fornire anche i dettagli della vicenda: “Il difensore del, Kostasè statoall’aeroporto di Capodichino, era inper la. Un viaggio che a quanto pare aveva concordato con il club ma che ha avuto un fuori programma. Il difensore pare avesse con sé una ingente ...

