Mustapha | dal barcone della speranza al fischietto | primo migrante arbitro in Campania

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si chiamaJawara, ha 22 anni ed è giunto in Italia all’età di 16 anni, a bordo di uno dei cosiddetti “barconi“, ildiventato uncon tanto di iscrizione all’Aia. A rendere nota la sua storia è proprio il sito web ufficiale dell‘Associazione Italiana Arbitri. Jawara, originario del Gambia,ospite di un centro di accoglienza, ieri ha diretto le sue prime gare, nel Settore Giovanile. E’ ospite di un centro di accoglienza di Polla, in provincia di Salerno, ma prima era stato in una struttura simile di Mondragone, nella provincia di Caserta. Nell’articolo che gli è stato dedicato parlasua toccante avventura, ...