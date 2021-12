MOVIOLA – Verona-Empoli, rigore per tocco di mano di Ragusa: Mancuso realizza dal dischetto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Empoli torna in vantaggio al Bentegodi nel match contro l’Hellas Verona, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022 grazie a Leonardo Mancuso. Il numero 7 azzurro, infatti, trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Antonino Ragusa, sanzionato dal direttore di gara Federico Dionisi con l’ausilio del Var. La decisione è corretta poiché il tocco con il braccio è netto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’torna in vantaggio al Bentegodi nel match contro l’Hellas, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022 grazie a Leonardo. Il numero 7 azzurro, infatti, trasforma un calcio diconcesso per un fallo didi Antonino, sanzionato dal direttore di gara Federico Dionisi con l’ausilio del Var. La decisione è corretta poiché ilcon il braccio è netto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #VeronaEmpoli, rigore per tocco di mano di #Ragusa: #Mancuso realizza dal dischetto #CoppaItalia - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: La moviola di Verona-Atalanta, ok l'arbitraggio di Sacchi - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: La moviola di Verona-Atalanta, ok l'arbitraggio di Sacchi - TuttoHellasVer1 : La moviola di Verona-Atalanta, ok l'arbitraggio di Sacchi - TuttoHellasVer1 : La moviola di Verona-Atalanta, ok l'arbitraggio di Sacchi -