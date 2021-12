Lotito alla Lazio | «Non costringetemi a tornare quello di una volta | fate gli uomini»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport racconta la cena di Natale in casa, ieri sera. E riporta le parole rivoltesquadra dal tecnico, Maurizio Sarri, e dal presidente, Claudio. Sarri si è lanciato in una dichiarazione di affetto verso i suoi. «Sono di carattere un po’ chiuso, ma voglio bene a questi ragazzi e questo non gliel’ho mai detto. Possono fare più diche stanno facendo. Devono avere la forza di pensare come squadra e collettivo. Se lo faranno, saranno esaltati individualmente. Faremo ancora fatica, ma prima o poi succederà». E ancora: «chiedo di essere squadra, di mettere in campo con continuitàche mettiamo in alcune partite. In altre arriviamo scarichi e possiamo perdere con chiunque. Li vedo tutti i giorni, hanno dentro qualcosa ...