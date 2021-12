L’incendio scoppiato nella Caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il bilancio parla, fortunatamente, di un solo carabiniere ferito. Ma poteva andare molto peggio, visto che quella cittadella militare è popolata, quotidianamente, da quasi 4mila persone. Intorno alle 12.50, infatti, un grande incendio èall’interno delladeidi Tor di, a Roma. Ancora sono da capire le cause di questo rogo, ma le immagini mostrano una palazzina avvolta dalle fiamme, mentre i militari sono riusciti a mettersi in salvo fuggendo in strada. Me l’ha mandato un amico carabiniere incendio“SalvoD’Acquisto a in via Tor dia #Roma pic.twitter.com/erJLN6HHYF — Bianca (@JDascjauan) December 15, 2021 IncendioTor di, un carabiniere è rimasto ferito Il rogo ...