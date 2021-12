Letizia Perna, la 59enne no vax morta di Covid dopo aver rifiutato di essere intubata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aveva detto di no al vaccino. Ma il virus che sta provocando questa immensa pandemia che sta condizionando l’esistenza di tutti da quasi due anni non segue le ideologie. E così Letizia Perna, 59enne toscana – molto conosciuta nella zona della Costa degli Etruschi per il suo lavoro da agente immobiliare – è prima risultata positiva e poi è dovuta ricorrere ai tentativi di cure mediche nell’Ospedale di Livorno. Poi la mascherina d’ossigeno, fino ad arrivare al casco. Ma la donna ha deciso di dire non alla terapia intensiva e all’intubazione e si è spenta qualche giorno dopo nel letto del nosocomio livornese. Una storia che, purtroppo, si ripete. Perché negli ultimi mesi sono diventati sempre di più i tragici epiloghi che narrano una stessa vicenda, ma con protagonisti viventi: persone che negano la pandemia, che vengono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aveva detto di no al vaccino. Ma il virus che sta provocando questa immensa pandemia che sta condizionando l’esistenza di tutti da quasi due anni non segue le ideologie. E cosìtoscana – molto conosciuta nella zona della Costa degli Etruschi per il suo lavoro da agente immobiliare – è prima risultata positiva e poi è dovuta ricorrere ai tentativi di cure mediche nell’Ospedale di Livorno. Poi la mascherina d’ossigeno, fino ad arrivare al casco. Ma la donna ha deciso di dire non alla terapia intensiva e all’intubazione e si è spenta qualche giornonel letto del nosocomio livornese. Una storia che, purtroppo, si ripete. Perché negli ultimi mesi sono diventati sempre di più i tragici epiloghi che narrano una stessa vicenda, ma con protagonisti viventi: persone che negano la pandemia, che vengono ...

