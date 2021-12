Israele | quarta ondata | muoiono i vaccinati?

Leggi su butac

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ci avete segnalato un video apparso sulla bacheca di Bianca Laura Granato, insegnante e politica eletta al Senato con il Movimento 5 Stelle. Il video è questo: La fonte del video è un tizio su TikTok, giannimusica2017, evidentemente un’ottima fonte per un’insegnante di scuola superiore. Il canale di giannimusica2017 credo che meriterebbe di essere sospeso per costante condivisione di contenuti di disinformazione e avvelenamento del pozzo. Ma sappiamo bene che mentre da un lato i social newtork danno a intendere di tentare di contrastare la disinformazione, ovunque possano raccattare visualizzazioni senza finire sul banco degli imputati lasciano fare. Il video nella solita bassissima qualità mostra un discorso del presidente israeliano. Nel video, in lingua originale, sono presenti sottotitoli dove viene riportato, in italiano, che: In questa, assistiamo a ...