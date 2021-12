Instagram: ecco Reels Visual Replies e altre novità per Remix e Stories (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama Reels Visual Replies ed è l'ultimissima feature di Instagram " appena rilasciata sull'app del social network " per rispondere ai commenti direttamente con un Reel. Un modo per interagire ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiamaed è l'ultimissima feature di" appena rilasciata sull'app del social network " per rispondere ai commenti direttamente con un Reel. Un modo per interagire ...

