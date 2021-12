Inaspettati problemi Very Mobile | non funzionano chiamate il 15 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono davvero inattesi idi oggi 15. In particolare, molti clienti lamentano malfunzionamenti per il semplice servizio died in particolare anche in una specifica area geografica del nostro paese. Vale la pena analizzare la situazione poco gradevole per chi ha la necessità di mettersi in contatto con qualsivoglia recapito. Le prime segnalazioni diodierne sono partite intorno alle ore 12:30. Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector mette in evidenza centinaia di segnalazioni di utenti impattati dai malfunzionamenti. La quantità di testimonianze negative è tanto più significativo se consideriamo che il maggior numero di lamentele provengono da un’area geografica piuttosto ...