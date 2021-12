In campo Mustapha, in Campania c'è il primo migrante arbitro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama Mustapha Jawara, ha 22 anni ed è giunto in Italia all'età di 16 anni, a bordo di uno dei cosiddetti "barconi della speranza", il primo migrante diventato un arbitro con tanto di iscrizione ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiamaJawara, ha 22 anni ed è giunto in Italia all'età di 16 anni, a bordo di uno dei cosiddetti "barconi della speranza", ildiventato uncon tanto di iscrizione ...

Mustapha, il migrante diventato arbitro: "Sogno la finale di Coppa d'Africa" Tra il campo e la voglia di tornare a casa Papa Gassama a parte, Mustapha ha anche un sogno più 'concreto': "Voglio diventare elettricista, per poi tornare in Gambia dalla mia famiglia". "Non so ...

Mustapha, il migrante diventato arbitro: «Sogno la finale di Coppa d’Africa» Mustapha Jawara, 22enne del Gambia, è ospite nel centro Sprar di Polla e grazie a Massimo Manzolillo si è iscritto all’Aia: «Il mio idolo è il fischietto gambiano Papa Gassama. Ma voglio anche diventa ...

