Il j'accue di Ingroia: "Borsellino non si fidava di molti pm" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (dall'inviata Elvira Terranova) – Pochi giorni prima di essere ucciso nella strage di Via D'Amelio il giudice Paolo Borsellino era diventato guardingo, "non si fidava di molti pm della Procura" e "teneva la porta sempre chiusa", a differenza dei mesi antecedenti quando "sorrideva e nella sua stanza c'era un gran via via di colleghi". A raccontare gli ultimi giorni di vita del giudice antimafia è il suo ex pupillo, Antonio Ingroia. Sentito come teste dell'accusa nel processo sul depistaggio sulle indagini della strage di Via D'Amelio, l'ex Procuratore aggiunto di Palermo e oggi avvocato, rispondendo alle domande del pm Maurizio Bonaccorso, racconta il periodo antecedente e immediatamente successivo alla strage. Alla sbarra ci sono tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di avere indotto ...

