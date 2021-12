Gf Vip | volano stracci in treno tra Alex Belli e Delia Duran | lei lancia la fede

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo show dicontinua anche fuori la casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi fatto squalificare da Signorini per tornare tra le braccia della moglie, l’attore è stato immortalato da Novella 2000te un’accesa discussione con la modella venezuelana sulBologna-Milano. Tra i due sarebbero volate parole grosse conche avrebbe esclamato “Non me ne frega un c**zo, tre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, il microfono degli autori è aperto: clamorosa bestemmia in diretta (VIDEO)parla del suo futuro fuori dal Gf. Intantobacia un altro uomo Gf Vip, Soleil contro ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri: Blanca e GF Vip volano, Il Collegio sprofonda, tutti i dati - infoitcultura : GF Vip 6, furiosa lite tra Sonia Bruganelli e Lorenzo Amoruso: volano parole pesanti - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli-Soleil bacio hot. Poi lui confessa: «Lascio la casa» e volano parole pesanti - zazoomblog : Gf Vip bacio hot tra Alex Belli e Soleil poi lui confessa: Lascio la casa e volano parole pesanti - #bacio #Belli… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip volano

SoloGossip.it

Lite Alex Belli vs Soleil Sorge al GF: "Capiscimi, ho altre priorità!"/ "Urla a tua moglie Delia Duran" Tra Soleil Sorge e Alex Bellistracci Soleil Sorge ha dimostrato freddezza con Alex ...Alex Belli si ritirerà dalla casa de l Grande Fratello. L'attore ha confessato tutto alla sua speciale amica Soleil, con cui in questi mesi è nato un rapporto molto intimo e confidenziale. Soleil però pare non l'abbia presa affatto bene e si sarebbe ...Lo show di Alex Belli continua anche fuori la casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi fatto squalificare da Signorini per tornare tra le braccia della m ...L’ex calciatore ha espresso il suo pensiero dopo la pubblicazione da parte della celebre opinionista del GF Vip di un tweet sull’ex Miss Italia e i suoi atteggiamenti in casa:. “Momenti di Manila pens ...