Generali, meno cassa per l'M&A ma più utili ai soci Il piano in continuità di Donnet anti-patto Calta-Delfin (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un piano in continuità con le strategie dell'ultimo triennio. meno cassa per l'M&A (4 miliardi nel vecchio piano contro i 2,5-3 miliardi del triennio 2022-2024) per destinare maggiori risorse agli investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica e mettere le mani su start-up di successo nell'insurtech, fronteggiando così le critiche di soci pattisti Francesco Caltagirone e Leonardo Del Vecchio sui ritardi del Leone sull'innovazione nella compagnia.

