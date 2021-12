(Di mercoledì 15 dicembre 2021). Un anziano ha ucciso ladinel loro appartamento in via Gambardella. Sul posto i carabinieri.

Advertising

mattinodinapoli : Femminicidio a Torre Annunziata: uomo uccide la moglie ?a colpi di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Torre

ZOOMsud.it - Laboratorio per un giornale online

... sotto l'hastag #saranonsarà, contro il, che ha visto anche il coinvolgimento della ... a vantaggio del privato […] Cronaca Savona Savona, riparata la porta dellamedievale ...L'Orcio d'Oro " lo spazio espositivo di San Miniato, nelladegli Stipendiari che si apre sotto la porta che conduce al Seminario - a partire dal 10 ...lavorano contro la violenza e ilFemminicidio a Torre Annunziata. Un anziano ha ucciso la moglie a colpi di pistola nel loro appartamento in via Gambardella. Sul posto i carabinieri.Anche una piccola torre con un orologio in cima, costruita sopra un centro commerciale, viene abbattuta dalle violente raffiche di vento che hanno interessato parte della Turchia occidentale.