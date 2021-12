**Danza: Bolle a Franceschini, 'grazie ministro, aspettiamo con fiducia e speranza'** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Tutto il mondo della Danza aspetta con fiducia e speranza. È il momento di far rinascere la nostra arte. grazie ministro". Così Roberto Bolle risponde, dal suo account Twitter, al ministro Dario Franceschini che ha raccolto l'appello dell'etoile ad un intervento deciso del governo sulla crisi del mondo della danza e del balletto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Tutto il mondo della Danza aspetta con. È il momento di far rinascere la nostra arte.". Così Robertorisponde, dal suo account Twitter, alDarioche ha raccolto l'appello dell'etoile ad un intervento deciso del governo sulla crisi del mondo della danza e del balletto.

