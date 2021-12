Berrettini e Sinner restano a mani vuote: che smacco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Berrettini e Sinner, niente da fare per i due tennisti: qualcun altro stavolta ha tagliato il traguardo al posto loro. Nel firmamento sportivo hanno brillato così tante stelle, quest'anno, che non ... Leggi su ilveggente (Di mercoledì 15 dicembre 2021), niente da fare per i due tennisti: qualcun altro stavolta ha tagliato il traguardo al posto loro. Nel firmamento sportivo hanno brillato così tante stelle, quest'anno, che non ...

Advertising

museoAccorsi : RT @EnricoRaviolo: PIATTO DELLA PALLACORDA IN MAIOLICA (TORINO). #arte #art #colors #colours #tennis #torino #turin #Sinner #berrettini #pl… - TrueLoveDany : E in un'annata eccezionale per il tennis italiano, la @Gazzetta_it si dimentica completamente di premiare… - Newsinunclick : La classifica dei campioni Tennis, Ranking Atp: Berrettini e Sinner nella Top 10 dell’anno - Newsinunclick : La classifica dei campioni Tennis, Ranking Atp: Berrettini e Sinner nella Top 10 dell’anno - fabriziomico : L'infortunio a Berrettini nelle ATP Finals e lo spostamento della sua partita (poi giocata da Sinner) ha fatto sì c… -