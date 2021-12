Apple TV+ arriva su Sky Q in tempo per Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Apple TV+ è arrivata finalmente su Sky Q in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Nel Regno Unito è disponibile anche su Sky Glass, il nuovo TV in streaming con dentro Sky.Dalla pluripremiata commedia Ted Lasso all'imperdibile The Morning Show, gli abbonati a entrambi i servizi potranno accedere agli Apple Original direttamente da Sky Q, con nuovi contenuti esclusivi ogni mese, senza pubblicità e on demand. Gli... Leggi su digital-news (Di mercoledì 15 dicembre 2021)TV+ èta finalmente su Sky Q in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Nel Regno Unito è disponibile anche su Sky Glass, il nuovo TV in streaming con dentro Sky.Dalla pluripremiata commedia Ted Lasso all'imperdibile The Morning Show, gli abbonati a entrambi i servizi potranno accedere agliOriginal direttamente da Sky Q, con nuovi contenuti esclusivi ogni mese, senza pubblicità e on demand. Gli...

Ultime Notizie dalla rete : Apple TV+ Apple TV+ ora disponibile su Sky Q anche in Italia Era stato annunciato sul finire di ottobre che l'app Apple TV+ sarebbe arrivata su Sky Q in seguito all'accordo pluriennale tra la Mela e Comcast, il più grande operatore via cavo degli USA che sul finire del 2018 ha rilevato Sky da Rupert Murdoch. E ...

The Afterparty: Il trailer ufficiale italiano della nuova mistery comedy di Apple TV+ The Afterparty è una nuova singolare mistery comedy che uscirà in streaming su Apple TV+ a partire dal 28 gennaio con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì. La ...

L'app di Apple TV+ è arrivata su Sky Q Nella home di Q sarà quindi possibile vedere insieme i contenuti di Sky Q e di Apple TV+. Per vederli servirà comunque un abbonamento dedicato.

