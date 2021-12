Alla guida di un piccolo escavatore da spettacolo per i bimbi nel cortile della scuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'operaio, accortosi di aver catturato l'interesse dei piccoli studenti, si è lanciato in una performance che non poteva non conquistare i bimbi 15 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'operaio, accortosi di aver catturato l'interesse dei piccoli studenti, si è lanciato in una performance che non poteva non conquistare i15 dicembre 2021

Advertising

Esercito : Il CaSME #GenSerino si congratula a nome di tutto l’#Esercito e suo personale per la nomina del #GenFigliuolo alla… - Agenzia_Ansa : New York avrà la sua prima donna alla guida del dipartimento di polizia più grande degli Usa: l'afroamericana Keech… - robertapinotti : Buon lavoro al Generale #Figliuolo nominato alla guida del #COVI. Nella sua carriera ha dimostrato efficienza e cap… - redontuscia : #Politica Rotelli (FdI): “Auguri a Tiziana Governatori, neo eletta alla guida di Federlazio” - 1603ina : RT @ZuccalaAdriano: A #Pomezia una giornata formativa sulla guida sicura dei monopattini elettrici Si è svolta in modalità telematica una… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla guida Falso cieco smascherato dalla finanza: 'Guidava bici e moto ma percepiva la pensione da 10 anni' Sono scattate le indagini e i pedinamenti che hanno consentito di filmare l'uomo mentre era alla guida di una bicicletta e, in un'altra occasione, impegnato a fare shopping guardando le vetrine dei ...

Mercato retail: Retex acquisice Connexia Si consolida un gruppo da 75 milioni, 7,5 milioni di Ebitda e oltre 450 persone, che punta a 100 milioni nel 2022. Confermato Paolo d'Ammassa alla guida, insieme a Massimiliano Trisolino e Andrea Redaelli, che rimangono azionisti e reinvestono in Connexia Retex , attiva nell'innovazione e trasformazione digitale del retail, prosegue la ...

La Seat si prepara alla guida autonoma di livello 3 AlVolante BMW, al CES 2022 debutterà iX M60 Il Consumer Electronic Show, che si svolgerà dal 5 all’8 gennaio, fornirà una panoramica su tutte le novità hi tech più interessanti del nuovo anno e tra queste c’è anche BMW iX M60, la versione più p ...

Rolls-Royce Dawn Black Badge, Overdose di potenza per l'inglese La vettura, rivista nell'aspetto esteriore e non solo, ha adesso un motore V12 biturbo che riesce ad erogare 686 CV per una velocità massima, autolimitata, di 250 km/h ...

Sono scattate le indagini e i pedinamenti che hanno consentito di filmare l'uomo mentre eradi una bicicletta e, in un'altra occasione, impegnato a fare shopping guardando le vetrine dei ...Si consolida un gruppo da 75 milioni, 7,5 milioni di Ebitda e oltre 450 persone, che punta a 100 milioni nel 2022. Confermato Paolo d'Ammassa, insieme a Massimiliano Trisolino e Andrea Redaelli, che rimangono azionisti e reinvestono in Connexia Retex , attiva nell'innovazione e trasformazione digitale del retail, prosegue la ...Il Consumer Electronic Show, che si svolgerà dal 5 all’8 gennaio, fornirà una panoramica su tutte le novità hi tech più interessanti del nuovo anno e tra queste c’è anche BMW iX M60, la versione più p ...La vettura, rivista nell'aspetto esteriore e non solo, ha adesso un motore V12 biturbo che riesce ad erogare 686 CV per una velocità massima, autolimitata, di 250 km/h ...