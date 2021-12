Zendaya (con l’abito ragnatela) e Tom Holland innamorati alla prima di Spider-Man (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ci sono più dubbi: il 2021 ha definitivamente incoronato Zendaya regina di stile. L’attrice e cantante aveva già dato prova in passato del suo spiccato senso per la moda. Chi non la ricorda vestita da Cenerentola al Met Gala 2019 o con il seno di plastica ai Critics’ Choice Awards 2020? Quest’anno però la Coleman (questo il suo cognome) ha raggiunto la consacrazione. Sul red carpet con le ragnatele Icona fashion della Gen Z (la generazione che comprende i nati tra il 1995 e il 2010), la star 25enne stupisce con outfit dal forte impatto visivo. Così è stato anche a Los Angeles, per la première di Spiderman: No Way Home. Per la serata Zendaya ha indossato un sensualissimo abito haute couture di Valentino. Il vestito dalla spacco vertiginoso, che lasciava anche la schiena scoperta, era ricamato con un’infinità di ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ci sono più dubbi: il 2021 ha definitivamente incoronatoregina di stile. L’attrice e cantante aveva già dato prova in passato del suo spiccato senso per la moda. Chi non la ricorda vestita da Cenerentola al Met Gala 2019 o con il seno di plastica ai Critics’ Choice Awards 2020? Quest’anno però la Coleman (questo il suo cognome) ha raggiunto la consacrazione. Sul red carpet con le ragnatele Icona fashion della Gen Z (la generazione che comprende i nati tra il 1995 e il 2010), la star 25enne stupisce con outfit dal forte impatto visivo. Così è stato anche a Los Angeles, per la première diman: No Way Home. Per la serataha indossato un sensualissimo abito haute couture di Valentino. Il vestito dspacco vertiginoso, che lasciava anche la schiena scoperta, era ricamato con un’infinità di ...

