“Vacci piano con gli arbitri, non sei Bonucci”, Mourinho scatena il caos (Di martedì 14 dicembre 2021) José Mourinho non è mai banale e scatena le reazioni. La Roma è reduce dalla vittoria contro lo Spezia, la partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Smalling e Ibanez. Lo Special One, al termine della partita, si è lamentato della gestione dell’arbitro dei cartellini gialli. Mourinho ha lanciato una frecciata alla Juventus. “Ho detto a Cristante di andarci piano con l’arbitro perché lui non è Bonucci o non è un giocatore che ha uno status che può permettersi certe cose con il direttore di gara”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 dicembre 2021) Josénon è mai banale ele reazioni. La Roma è reduce dalla vittoria contro lo Spezia, la partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Smalling e Ibanez. Lo Special One, al termine della partita, si è lamentato della gestione dell’arbitro dei cartellini gialli.ha lanciato una frecciata alla Juventus. “Ho detto a Cristante di andarcicon l’arbitro perché lui non èo non è un giocatore che ha uno status che può permettersi certe cose con il direttore di gara”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : Il riferimento di #Mourinho sulla #Juventus ha scatenato le reazioni dei bianconeri - real_Crono : @imtritone andy vacci piano - marta_barone_ : @Unipotesi Be', vacci piano è la traduzione più esatta, forse poco delicata ma è così. Poi dipende, contesto? - fuoripostoluogo : @Unipotesi Essere paziente? O Essere indulgente (sapevo solo vacci piano, ho controllato sul dizionario???????) - Unipotesi : Come si traduce l'espressione Easy on me in italiano? Conosco quel campo semantico in inglese, in arabo, ma in ital… -