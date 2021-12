Unreal Engine 5 ci mostra un The Matrix Awakens davvero indistinguibile dalla realtà: capolavoro di grafica (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stato pubblicato un video trailer di The Matrix Awakens, una demo videoludica firmato da Epic Games in uscita sulle console di ultima generazione, leggasi Playstation 5 e Xbox Series sia X che S ovviamente. The Matrix Awakens, 14/12/2021 – Computermagazine.itSi tratta di una demo il cui motore grafico è l’Unreal Engine 5 e che mira a mostrare l’incredibile potenza dello stesso, disponibile a partire dal 2022. La demo prende spunto dal film di Matrix, e stando a Epic Games rappresenta “il futuro della narrazione interattiva e dell’intrattenimento con Unreal Engine 5”, e decisamente ci riesce. Se è vero che si tratta di fatto di una demo, quindi non di un gioco finale, è anche vero che le sue potenzialità sono ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stato pubblicato un video trailer di The, una demo videoludica firmato da Epic Games in uscita sulle console di ultima generazione, leggasi Playstation 5 e Xbox Series sia X che S ovviamente. The, 14/12/2021 – Computermagazine.itSi tratta di una demo il cui motore grafico è l’5 e che mira are l’incredibile potenza dello stesso, disponibile a partire dal 2022. La demo prende spunto dal film di, e stando a Epic Games rappresenta “il futuro della narrazione interattiva e dell’intrattenimento con5”, e decisamente ci riesce. Se è vero che si tratta di fatto di una demo, quindi non di un gioco finale, è anche vero che le sue potenzialità sono ...

