Speranza | Contro Omicron | bene III dose

(Di martedì 14 dicembre 2021) 10.19 Parlando al seminario "La casa come primo luogo di cura", il ministro della Salute ricorda che il Covid resta una sfida attuale: "Lo ricordano i numeri". ...

... il presidente del Consiglio Mario Draghi ha replicato parlando anche dell'ultima ordinanza sugli arrivi in Italia firmata dal ministro Roberto. ''Certo che sono stato informato' ha ...L'attaccante argentino ha sofferto di un'aritmia nella partital'Alaves del 30 ottobre. 'Ero ... Ho fatto del mio meglio per vedere se c'era qualchema non è servito'. La carriera del ...Viaggi dall'estero all'Italia, cambiano regole con nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza che regola gli arrivi nel nostro paese. Scontro Ue-Draghi ...Lo scopo della nobile iniziativa lanciata da Tigotà insieme a Fondazione Città della Speranza consiste nel finanziare il progetto di studio seguito dal gruppo di ricerca coordinato dalla dottoressa Ba ...