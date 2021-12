Salernitana, cordata locale pronta a subentrare nell’operazione cessione (Di martedì 14 dicembre 2021) Tra domani e giovedì sarà resa nota la decisione dei trustee sulla cessione della Salernitana. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, sono tre le proposte arrivate, tra le quali due particolarmente papabili. “Una farebbe riferimento al finanziere franco-tunisino Tarak Ben Ammar, dietro al quale ci sarebbe un fondo arabo (è la proposta che coinvolge imprenditori del settore cinematografico e televisivo), l’altra sarebbe di un gruppo svizzero, la terza di un pool di costruttori romani. L’offerta più alta sarebbe di 25-30 milioni”. Ieri sera, però, è emerso l’interesse di una cordata locale ad entrare nell’affare. “Durante la trasmissione di Telecolore ‘Gol su Gol’, il notaio salernitano Roberto Orlando ha dichiarato: «Se non dovessero esserci entro il 15 dicembre proposte ritenute congrue dai trustee, io e un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Tra domani e giovedì sarà resa nota la decisione dei trustee sulladella. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, sono tre le proposte arrivate, tra le quali due particolarmente papabili. “Una farebbe riferimento al finanziere franco-tunisino Tarak Ben Ammar, dietro al quale ci sarebbe un fondo arabo (è la proposta che coinvolge imprenditori del settore cinematografico e televisivo), l’altra sarebbe di un gruppo svizzero, la terza di un pool di costruttori romani. L’offerta più alta sarebbe di 25-30 milioni”. Ieri sera, però, è emerso l’interesse di unaad entrare nell’affare. “Durante la trasmissione di Telecolore ‘Gol su Gol’, il notaio salernitano Roberto Orlando ha dichiarato: «Se non dovessero esserci entro il 15 dicembre proposte ritenute congrue dai trustee, io e un ...

