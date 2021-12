Roma, madre e figlia gravemente indiziate: spacciano cocaina con l’aiuto di una bimba di 7 anni (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma. madre e figlia erano colleghe di lavoro affiatate. Un lavoro molto particolare, non usuale e assolutamente illecito. Entrambe sono gravemente indiziate per lo spaccio di sostanze stupefacenti con un giro di clienti grandissimo. Le indagini, condotte da gennaio 2021 sino all’agosto 2021 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, sono partite a seguito di una perquisizione personale e veicolare. Un controllo effettuato a carico di una delle due principali indagate, al termine di una rocambolesca fuga. Durante l’osservazione degli interni del veicoli, gli agenti avevano rinvenuto una rilevante somma di denaro che la donna giustificava come l’incasso giornaliero del bar di cui era titolare. Leggi anche: Roma, torna a scuola… per rubare: 30enne in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021)erano colleghe di lavoro affiatate. Un lavoro molto particolare, non usuale e assolutamente illecito. Entrambe sonoper lo spaccio di sostanze stupefacenti con un giro di clienti grandissimo. Le indagini, condotte da gennaio 2021 sino all’agosto 2021 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, sono partite a seguito di una perquisizione personale e veicolare. Un controllo effettuato a carico di una delle due principali indagate, al termine di una rocambolesca fuga. Durante l’osservazione degli interni del veicoli, gli agenti avevano rinvenuto una rilevante somma di denaro che la donna giustificava come l’incasso giornaliero del bar di cui era titolare. Leggi anche:, torna a scuola… per rubare: 30enne in ...

