[PC] Rayman Origins GRATIS su Ubisoft Connect (Di martedì 14 dicembre 2021) I festeggiamenti del 35 anniversario continuano ancora sul sito Ubisoft.Da oggi fino al 22 dicembre Rayman Origins è GRATIS su Ubisoft Connect. RIGUARDO AL GIOCO: Michel Ancel, celebre creatore di Rayman®, Beyond Good & Evil® e Raving Rabbids®, torna alle sue radici per portarci Rayman® Origins: un'avventura platform 2D a scorrimento laterale ad alta definizione con co -operazione! Gioca a Rayman Origins e scopri o riscopri l'universo magico e il leggendario gameplay 2D che hanno catturato i cuori di milioni di fan… Quando la Radura dei Sogni viene invasa dai "nefasti" Darktoon, il Consiglio delle Fate invoca frettolosamente Rayman per salvare la Radura.Per aiutarlo, ...

