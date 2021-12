Non andate a vedere ‘Don’t look up’ con leggerezza (Di martedì 14 dicembre 2021) Non andate via fino alla fine! Don’t look up è un film che può essere letto su molti piani. C’è quello più scontato, cioè il piano apocalittico, in cui una cometa sta per spazzare via la vita dal pianeta terra che rientra in tanti ben oliati filoni hollywoodiani. Ma ci sono altri piani molto più interessanti in questo film che Adam McKay ha inserito proprio come avrebbe fatto in una delle innumerevoli e sfaccettate serie tv dirette nella sua carriera. Non andate via fino alla fine! C’è il piano della comunicazione. Nessuno nel film sembra più ascoltare davvero cosa dicano gli altri. Tutti sono concentrati sul proprio ego, il narcisismo impera e la relazione tra esseri umani langue inesorabilmente, anche quando fa irruzione una notizia devastante come l’arrivo della cometa killer. E’ un virus che colpisce tutti, il narcisismo, compreso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Nonvia fino alla fine! Don’tup è un film che può essere letto su molti piani. C’è quello più scontato, cioè il piano apocalittico, in cui una cometa sta per spazzare via la vita dal pianeta terra che rientra in tanti ben oliati filoni hollywoodiani. Ma ci sono altri piani molto più interessanti in questo film che Adam McKay ha inserito proprio come avrebbe fatto in una delle innumerevoli e sfaccettate serie tv dirette nella sua carriera. Nonvia fino alla fine! C’è il piano della comunicazione. Nessuno nel film sembra più ascoltare davvero cosa dicano gli altri. Tutti sono concentrati sul proprio ego, il narcisismo impera e la relazione tra esseri umani langue inesorabilmente, anche quando fa irruzione una notizia devastante come l’arrivo della cometa killer. E’ un virus che colpisce tutti, il narcisismo, compreso ...

Advertising

ciropellegrino : Non vi riempite la bocca di #Pertini se poi andate ad #Atreju. «Sono pronto a difendere con la vita chi non la pen… - ChimeraPraga : @mayaroscia Ma la Rai e le sue fiction sono andate sempre meglio del gf (giustamente la qualità paga),ma per un rea… - gamax007 : RT @Covidioti: Perché questo tizio dalla spiccata intelligenza sapeva già come sarebbero andate le cose a novembre 2020? Intuito? genio? In… - Sakurauchi_Hime : RT @Santy86089940: Variante Omicron, in Italia 27 casi - R1VER_R0AD : vaffanculo ai prof che fanno le preferenze! io studio come una matta, le cose le so bene e le interrogazioni sono b… -

Ultime Notizie dalla rete : Non andate Liverpool, Villareal, Barça e Porto: ripetiamo il sorteggio? ...non poter garantire sorprese, mentre Benfica - Ajax può spedire i lancieri nei quarti di finale, facendola diventare la vera e propria mina vagante del torneo. Se in Champions le cose sono andate ...

AREZZO - Tre piante di 'Albero del Miele' donate dal Soroptimist al Comune di Arezzo ...la Musica come strumento d'integrazione e cura ad Arezzo 18 Luglio 2018 AREZZO - Nonni sicuri e non ... Stefania Saccardi scrive una lettera ai diciottenni: 'Andate a donare' 18 Dicembre 2018 AREZZO - ...

Non andate a vedere ‘Don’t look up’ con leggerezza Il Fatto Quotidiano ...poter garantire sorprese, mentre Benfica - Ajax può spedire i lancieri nei quarti di finale, facendola diventare la vera e propria mina vagante del torneo. Se in Champions le cose sono......la Musica come strumento d'integrazione e cura ad Arezzo 18 Luglio 2018 AREZZO - Nonni sicuri e... Stefania Saccardi scrive una lettera ai diciottenni: 'a donare' 18 Dicembre 2018 AREZZO - ...