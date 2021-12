Montella sul suo attaccante: “Vuole tornare in nazionale” (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata di ieri, al programma ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’, era presente come ospite Vincenzo Montella. Il tecnico italiano è alla guida del Adana Demirspor, squadra turca che occupa attualmente l’ottavo posto in classifica. Tra le fila del club turco milita Mario Balotelli. Proprio del centravanti azzurro ha parlato l’ex allenatore di Roma, Milan e Fiorentina, sottolineando la sua voglia di tornare in nazionale. Mario Balotelli nazionaleQueste le dichiarazioni di Montella: “Mario ha il chiodo fisso di tornare in nazionale, non so invece se Vuole tornare a giocare in Italia. È motivato, ci crede, sa che deve lavorare duro ma è consapevole che ha tre mesi per convincere Mancini che conosce tutto di lui, pregi e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata di ieri, al programma ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’, era presente come ospite Vincenzo. Il tecnico italiano è alla guida del Adana Demirspor, squadra turca che occupa attualmente l’ottavo posto in classifica. Tra le fila del club turco milita Mario Balotelli. Proprio del centravanti azzurro ha parlato l’ex allenatore di Roma, Milan e Fiorentina, sottolineando la sua voglia diin. Mario BalotelliQueste le dichiarazioni di: “Mario ha il chiodo fisso diin, non so invece sea giocare in Italia. È motivato, ci crede, sa che deve lavorare duro ma è consapevole che ha tre mesi per convincere Mancini che conosce tutto di lui, pregi e ...

