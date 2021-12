“Mi auguro di prendere il Covid, meglio morire in piedi”: e un mese e mezzo dopo il virus uccide l’operatrice sanitaria no vax (Di martedì 14 dicembre 2021) “Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico ok, sono una complottista, una negazionista. Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi“. Un mese e mezzo dopo aver pronunciato queste parole in un video sul proprio profilo Facebook, Anna Caruso è morta davvero di Covid. Operatrice socio-sanitaria 64enne, era stata sospesa dall’ospedale di Alessandria – la struttura presso cui lavorava – in quanto non vaccinata. “Uno strazio, mi stringo al dolore dei cari e degli amici. La notizia non deve lasciarci indifferenti. Lo dico con tutto il cuore e con il senso di responsabilità che mi ha sempre caratterizzato: c’è la necessità di vaccinarsi per cercare di superare questa emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Miquestodi prenderlo. Almeno dico ok, sono una complottista, una negazionista. Piuttosto chestrisciando,in“. Unaver pronunciato queste parole in un video sul proprio profilo Facebook, Anna Caruso è morta davvero di. Operatrice socio-64enne, era stata sospesa dall’ospedale di Alessandria – la struttura presso cui lavorava – in quanto non vaccinata. “Uno strazio, mi stringo al dolore dei cari e degli amici. La notizia non deve lasciarci indifferenti. Lo dico con tutto il cuore e con il senso di responsabilità che mi ha sempre caratterizzato: c’è la necessità di vaccinarsi per cercare di superare questa emergenza ...

