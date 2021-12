Lazio, Sarri rinnoverà con i biancocelesti: la notizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maurizio Sarri rimarrà l’allenatore della Lazio. Il tecnico, molto probabilmente, rinnoverà il suo contratto con i biancocelesti. Rimarrà sulla panchina della squadra di Claudio Lotito fino al 2025. A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: ? Done Deal and confirmed! Maurizio #Sarri will extend his contract with #Lazio until 2025. #transfers https://t.co/jYwVK6DXkW— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 30, 2021 TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Lazio, duro scontro tra Sarri e due suoi giocatori: le parole al veleno Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mauriziorimarrà l’allenatore della. Il tecnico, molto probabilmente,il suo contratto con i. Rimarrà sulla panchina della squadra di Claudio Lotito fino al 2025. A riportare laè Nicolò Schira attraverso un tweet: ? Done Deal and confirmed! Maurizio #will extend his contract with #until 2025. #transfers https://t.co/jYwVK6DXkW— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 30, 2021 TI PUO’ INTERESSARE ANCHE:, duro scontro trae due suoi giocatori: le parole al veleno

